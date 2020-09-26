Старый чайник с чердака пустили с молотка за $0,5 миллиона

https://static.news.ru/photo/72713f20-0011-11eb-8de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/hansons_auctioneers

Найденный на чердаке китайский чайник периода правления императора Цяньлуна продали за $495 тысяч на аукционе Hansons Auctioneer.

Об этом сообщает портал UPI.

Как заявил бывший владелец, чайник достался ему от деда, который привёз его в Великобританию из Азии во время Второй мировой войны. По его словам, первоначально он хотел продать реликвию в античную лавку, однако вовремя проконсультировался с экспертом.

Примечательно, что стартовая стоимость лота составила $50 тысяч. Предмет приобрёл анонимный покупатель из Лондона.

Ранее NEWS.ru писал, что очки индийского политика Махатмы Ганди продали на аукционе дома East Bristol Auctions за $340 тысяч (порядка 25,3 млн рублей).

Известно, что предмет выставил на продажу некий человек, который получил его от своего дяди. Родственник продавца в 1910–1930 годах работал в Южной Африке, где в то время находился и Ганди.