Очки Ганди продали на аукционе за $340 тысяч

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Очки индийского политика Махатмы Ганди продали на аукционе дома East Bristol Auctions за $340 тысяч (порядка 25,3 млн рублей).

Такую информацию представил Reuters в Twitter.

WATCH: Mahatma Gandhiâs glasses fetched a tidy sum of over $340,000 at a recent auction pic.twitter.com/Ae22GHSHxZ — Reuters (@Reuters) August 29, 2020

Известно, что предмет выставил на продажу некий человек, который получил его от своего дяди. Родственник продавца в 1910–1930 годах работал в Южной Африке, где в то время находился и Ганди.

Примечательно, что продавец не понимал ценности вещи — он оставил очки в конверте в почтовом ящике аукционного дома и приложил записку с просьбой ему позвонить. При этом стартовая цена лота была меньше конечной почти в 17 раз.

Ранее NEWS.ru писал, что рекордные 367,5 тысячи фунтов (около $490,6 тысячи) отдали за самого дорогого барана в мире на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии.

Начальная ставка на барана породы тексель по кличке Double Diamond (Двойной Бриллиант) составляла 10,5 тысячи фунтов (около $14 тысяч).