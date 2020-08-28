Очки Ганди продали на аукционе за $340 тысяч

Известно, что предмет выставил на продажу некий человек, который получил его от своего дяди. Родственник продавца в 1910–1930 годах работал в Южной Африке, где в то время находился и Ганди.
Примечательно, что продавец не понимал ценности вещи — он оставил очки в конверте в почтовом ящике аукционного дома и приложил записку с просьбой ему позвонить. При этом стартовая цена лота была меньше конечной почти в 17 раз.
Ранее NEWS.ru писал, что рекордные 367,5 тысячи фунтов (около $490,6 тысячи) отдали за самого дорогого барана в мире на аукционе Scottish National Texel Sale в Шотландии.
Начальная ставка на барана породы тексель по кличке Double Diamond (Двойной Бриллиант) составляла 10,5 тысячи фунтов (около $14 тысяч).