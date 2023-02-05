Стало известно, когда Эрдоган обсудит с кабмином будущее Швеции в НАТО Эрдоган обсудит с правительством вопрос членства Швеции и Финляндии в НАТО 6 февраля

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 февраля обсудит с правительством процесс членства Швеции и Финляндии в НАТО, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что на заседании также будут обсуждаться предстоящие выборы в стране и вопросы экономического характера.

Кабинет министров соберется завтра под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Наиболее важными вопросами повестки дня являются календарь выборов, экономика и процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, — говорится в сообщении.

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО заметно ухудшилось из-за инцидента напротив посольства Турции в Стокгольме, когда шведский радикал Расмус Палудан 21 января провел акцию с сожжением Корана. Также на этой акции был сожжен манекен Эрдогана. Палудан объяснил свой поступок тем, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран Альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.

В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.