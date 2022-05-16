Стало известно, какие популярные продукты мешают людям заснуть Express: употребление мороженого и сыра мешает быстро уснуть

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Мороженое, сыр и острые приправы мешают людям быстро уснуть. К такому выводу пришёл эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль. Его цитирует британское издание Express.

По мнению специалиста, на ночь людям крайне не рекомендуется есть мороженое. Оно содержит в себе большео количество сахара, что ведёт к повышению уровня инсулина и усложняет процедуру перехода ко сну. Также рекомендуется отказаться от сыра, острых приправ и пирожных.

Когда вы едите, ваше тело преобразует пищу в энергию, которая не дает вам заснуть. Из-за ночных перекусов может возникнуть несварение желудка, вызывающее дискомфорт, — предупредил Видаль.

Вечером, по его словам, лучше съесть богатый калием и магнием банан или содержащий в себе кальций миндаль. Эти вещества расслабят тело и мышцы, превращая аминокислоту триптофан в вызывающий сон мелатонин.

Ранее диетолог Татьяна Букина заявила, что по мнению ряда ассоциаций диетологов, средиземноморская диета наиболее эффективна для сохранения молодости. Она пояснила, что этот тип питания подразумевает ограничение употребления красного мяса примерно до трёх раз в месяц.