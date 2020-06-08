Стали известны результаты экспертизы тел экипажа MH17

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В теле капитана экипажа малайзийского Boeing 777, который потерпел крушение на востоке Украины, обнаружен осколок в форме бабочки. Об этом заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

По его словам, в телах членов экипажа было обнаружено 29 стальных осколков. Всего в обломках и телах нашлось только 370 осколков из восьми тысяч. Только два их них распознаются как бабочки: в передней части кабины и в теле капитана воздушного судна.

По его словам, в ходе исследования установлено, что фрагменты имеют больше сходства с ракетой «Бук» типа 9М38М1, чем с 9М38, передаёт РИА Новости.

В 2015 году концерн «Алмаз-Антей» в ходе натурных экспериментов установил, что Boeing был сбит ракетой 9М38. Она была снята с вооружения в российских ВС в 2011 году. Её производство было прекращено в 1986 году. Российские специалисты считают, что воздушное судно не могло быть повреждено ракетой 9М38М1, поскольку на самолёте отсутствуют характерные повреждения для этого типа ракеты.

Суд по делу о крушении MH17 начался 9 марта 2020 году в Нидерландах. Обвиняемые — россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Всех, кроме Пулатова, которого представляет международная группа, судят заочно.

NEWS.ru писал, что американские власти не будут предоставлять дополнительные данные о запуске ракеты по MH17. Вашингтон сразу после катастрофы отправил данные в Амстердам, а теперь не будет делиться с властями Нидерландов более подробной информацией.

Пассажирский Boeing, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа утверждает, что самолёт был сбит из ЗРК «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.