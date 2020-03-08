https://static.news.ru/photo/c74938dc-6222-11ea-b713-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Завершился первый день судебного заседания в Нидерландах по делу о крушении в Донбассе в июле 2014 года самолёта, выполнявшего рейс MH17. В качестве обвиняемых по этому делу проходят трое россиян (Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов) и один украинец (Леонид Харченко).

Как передаёт «Интерфакс-Украина», последним на заседании 9 марта выступил представитель родственников погибших пассажиров и членов экипажа Питер Лагстрат. Затем судья-председатель Хендрик Стейнхаус официально объявил о завершении слушаний. 10 марта суд будет «задавать вопросы о состоянии уголовного расследования», заявил председатель процесса. На первом заседании слово предоставлялось всем сторонам.

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Следствие считает, что лайнер сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», привезённого в Донбасс из России.

Как ранее сообщал NEWS.ru, один из обвиняемых россиян — Олег Пулатов — полностью опроверг свою причастность к авиакатастрофе. Пулатов является единственным подозреваемым, чьи представители присутствуют на процессе.