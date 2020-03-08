Завершился первый день судебного заседания в Нидерландах по делу о крушении в Донбассе в июле 2014 года самолёта, выполнявшего рейс MH17. В качестве обвиняемых по этому делу проходят трое россиян (Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов) и один украинец (Леонид Харченко).
Как
Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Следствие считает, что лайнер сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», привезённого в Донбасс из России.
Как ранее сообщал NEWS.ru, один из обвиняемых россиян — Олег Пулатов — полностью опроверг свою причастность к авиакатастрофе. Пулатов является единственным подозреваемым, чьи представители присутствуют на процессе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен