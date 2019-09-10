https://static.news.ru/photo/c6f2cfe0-d3d1-11e9-99d0-fa163e074e61_660.jpg Олег Сенцов Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Спикер Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева назвала осуждённого в России за терроризм Олега Сенцова, заявившего о «возвращении в Крым на танке», нездоровым и опасным человеком.

Просто нездоровый человек. Это огорчительно для него самого и для украинского государства, потому что граждане с отсутствующим правосознанием и навыками гуманитарного общения — страшные люди, — цитирует Алтабаеву РИА Новости .

По её словам, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году — это выбор людей, поэтому этот факт нужно признать. Спикер парламента добавила, что если в местах лишения свободы Сенцов не сделал для себя выводов, то ничего хорошего в его жизни уже не будет.

Ранее News.ru писал, что режиссёр Олег Сенцов, освобождённый из заключения в России во время обмена пленными с Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках». По его словам, пока такой возможности нет. Он отметил, что будет жить в Киеве, где находится его мать. Однако ребёнка Сенцов намерен отправить к бывшей жене на полуостров.