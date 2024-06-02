«Солдаты Франции, погибшие на Украине»: что за гробы у Эйфелевой башни

Фото: Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возле Эйфелевой башни в Париже поставили пять гробов с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине». Что об этом известно, сколько французов погибло на СВО, когда Париж направит своих инструкторов на Украину?

Что за гробы появились у Эйфелевой башни

Полиция Парижа задержала трех человек, которые поставили возле Эйфелевой башни пять пустых гробов с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине», сообщает газета Le Figaro.

Как уточняет СМИ, пять пустых гробов, «покрытых французскими флагами» и плакатом, были размещены возле Эйфелевой башни со стороны Сены утром 2 июня. В связи с инцидентом были задержаны «болгарин, украинец и немец», которые доставили гробы в центр Парижа на фургоне, сообщает издание.

Источник добавляет, что по данному факту прокуратура столицы Франции возбудила уголовное дело.

Франция отправит свои войска на Украину?

В начале мая бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что Франция отправила солдат из Иностранного легиона на Украину.

«Они были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений Иностранного легиона», — уточнил Брайен.

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Экс-помощник также сообщил, что группу французских солдат уже бросили на активные бои с ВС РФ в Донбассе. Брайен высказал мнение, что российская армия не станет долго терпеть увеличение численности иностранных военных.

30 мая агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Франция уже на следующей неделе может направить на Украину военных инструкторов. По данным издания, на начальном этапе будет ограниченное число инструкторов, а затем Париж планирует послать на Украину несколько сотен специалистов. По информации источников агентства, эта миссия не будет действовать под эгидой ЕС или НАТО. Главком ВСУ Александр Сырский 27 мая подписал документы, которые позволят французским инструкторам посетить учебные центры на Украине.

Кроме того, в начале мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос об отправке сухопутных войск на Украину можно было бы рассмотреть в случае прорыва линии фронта Вооруженными силами России. По его словам, это стало бы возможно при наличии соответствующей просьбы от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий.

Похожие заявления Макрон делал ранее. 26 февраля после встречи с лидерами стран Евросоюза Макрон сказал, что допускает переброску европейских войск на территорию Украины. В марте он уточнил, что «не исключать чего-то не означает делать это».

Сколько французов погибло на Украине

С начала специальной военной операции, по данным портала Lostarmour, который отслеживает информацию о потерях украинской стороны, было ликвидировано по меньшей мере 10 французов. Это только потери, которые подтверждаются публикациями СМИ или официальными лицами. Число пропавших без вести французов неизвестно.

Еще минимум пятеро ликвидированных наемников были обладателями приобретенного французского гражданства. По информации Lostarmour, почти все из них были уроженцами Украины.

Во французской «Википедии» можно найти список граждан Франции, погибших на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В списке — 17 имен. 17 января Минобороны России сообщило, что днем ранее ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове, «основу которых составляли французские наемники».

Фото: МО Украины

«В результате удара здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — говорилось в публикации ведомства.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в марте 2024 года заявил ТАСС, что Макрон пытается умолчать о количестве погибших французских военных на Украине, опасаясь протестов на фоне уже идущих акций фермеров. По словам главы СВР, во французском Министерстве вооруженных сил неофициально признают, что таких потерь за рубежом, как на Украине, «страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине XX века».

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