Уничтожение более 60 французских наемников в Харькове: что об этом известно

Фото: NATO

Стали известны имена французских наемников, которые воюют в зоне спецоперации на стороне ВСУ. Как они были уничтожены, сколько французов убито на Украине, как отреагировал Париж и как связан с этим пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области?

Что сообщило Минобороны РФ о ликвидации французских наемников

17 января Минобороны России сообщило, что днем ранее ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове, «основу которых составляли французские наёмники».

«В результате удара здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — говорилось в публикации ведомства.

Что Франция заявила о гибели своих наемников на Украине

19 января французский МИД заявил агентству AFP, что наемники из Франции не участвуют в боевых действиях на Украине.

«У Франции нет „наемников“ ни на Украине, ни где-либо еще, в отличие от некоторых людей», — сообщили ведомстве.

В тот же день министр обороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI заявил, что Франция не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — заявил он.

Также Лекорню утверждает, что сообщения о французских наемниках на Украине — часть «российской информационной войны», которая якобы ужесточилась после объявления о поставках ВСУ дополнительных 40 ракет Scalp.

Фото: МО РФ

Что известно о французских наемниках в Харькове

По документам «Интернационального легиона» ВСУ, который опубликовал Telegram-канал «Джокер ДНР», в его состав за последние шесть вошли как минимум 14 французов. В подчинение ВСУ в последние месяцы перешли эти граждане Франции, французы (имена в оригинале):

Sabastienne Claude Remy Benard (04.04.1974);

Berenger Guillaume Alain Minaud (30.12.1978);

Gilles Bernard Sylvain (27.10.1980);

Alexis Drion (13.06.1986);

Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe (29.09.1987);

Maris Andre Dubois Clement (28.09.1995);

Thomas Jeremy Nathan Gourier (24.02.1996);

Charles Bertin Roussel (01.09.1996);

Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid (17.07.1999);

Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal (26.09.1998);

Albert Aymeric (22.12.1999);

Valentin Dupoy Mel (02.01.1994);

Marcellin Demon (23.05.2002).

Фото: NATO

Большинство из них составляют молодые мужчины около 30 лет. Один из них — 28-летний Шарль Рошель (Charles Bertin Roussel) — приехал на Украину в 2023 году и был ранен. До этого он успел набить на пальцах татуировки с буквами ЗСУ (Збройні Сили України).

Среди более возрастных наемников — 37-летний Алексис Дрион (Alexis Drion). Его отец — генерал Фредерик Дрион — в 1989 году году был замкомандира одного из полков французской армии.

19 января француз по имени Франк в интервью газете Times заявил, что на Украине воюют бывшие и действующие служащие Иностранного легиона.

«Я приехал на Украину, не заручившись ничем иным, кроме как песней легиона, и с тех пор я никогда не возвращался домой», — рассказал 50-летний Франк.

По его словам, из всех наемников, кого он знал с начала конфликта на Украине, осталось только четверо.

«Большинство ребят, которых я знал, либо вернулись домой, либо были убиты», — сказал член легиона.

Telegram-канал TrackANaziMerc только в 2023 году обнаружил по открытым источникам еще около 30 наемников из Франции. И ещё около 20 — в 2022 году. Как правило, это молодые мужчины, рожденные после 1994 года, с опытом службы в армии или силовых структурах своей страны. Согласно сводным данным, сейчас на Украине находятся порядка 65 французских наемников.

Сколько французов было убито ранее в зоне СВО

С начала СВО, по данным портала Lostarmour, который отслеживает информацию о потерях украинской стороны, было ликвидировано по меньшей мере 10 французов. Это только потери, которые подтверждаются публикациями СМИ или официальными лицами. Число пропавших без вести французов неизвестно.

Ещё минимум пятеро ликвидированных наемников были обладателями приобретенного французского гражданства. По информации Lostarmour, почти все из них были уроженцами Украины.

Фото: NATO

Что за пожар случился в Клинцах, при чем здесь французы

Утром 19 января на Клинцовской нефтебазе начался пожар после атаки украинского беспилотника, сообщал РБК со ссылкой на губернатора Александра Богомаза. Об уничтожении БПЛА самолетного типа в Брянской области ранее отчиталось Минобороны. По данным военного ведомства, атака была пресечена в районе 06:40 мск. Площадь пожара на Клинцовской нефтебазе в Брянской области, которую атаковал украинский БПЛА, достигала 1 тыс. кв. м, сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В свою очередь авторы Telegram-канала «Это еще не конец» предположили, что нефтебазу атаковали БПЛА французского производства, которыми управляли французские наемники.

«В Клинцах Брянской области был налет БПЛА самолетного типа французского производства с новейшими системами защиты от РЭБ и элементами РЭР. Удар сопровождался прилетом шести ложных целей в виде копий кустарного производства БПЛА Bayraktar TB 2. <...> Французский БПЛА ударил по нефтеналивному блоку на базе, второй БПЛА ударил по КРУН рядом с цистернами. Все это дало кумулятивный эффект и усилило пожар. <...> Поскольку специалисты ВСУ не обучены управлять экспериментальными вариантами новейших тактических БПЛА, однозначно можно сказать, что удар по нефтебазе в Клинцах стал ответом французских военных за гибель „отпускников“ в Харькове на днях», — говорится в публикации.

Минобороны России эту публикацию не комментировало, информация не подтверждена.

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