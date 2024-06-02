Успех ВС РФ, контратаки ВСУ: что происходит в Волчанске и Часове Яре 2 июня

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские войска продолжают штурм восточных окраин Часова Яра на Донецком направлении, ВСУ предпринимают попытки контратаковать в Волчанске под Харьковом. Какая ситуация в этих населенных пунктах 2 июня?

Какие успехи ВС РФ в Часове Яре 2 июня

Как сообщает Telegram-канал War Gonzo, российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии продолжают штурм восточных окраин Часова Яра на Донецком направлении, имея тактические успехи.

«Одновременно идет движение по северному и южному флангам с целью окончательно взять пригород в клещи», — пишет источник.

По данным Telegram-канала «Диванный генштаб», бойцы ВС РФ продвинулись на севере данного населенного пункта.

«Появилось подтверждение о продвижении ВС РФ до канала на севере Часова Яра», — сообщает ресурс.

Согласно информации Telegram-канала «Милитарист», российские войска смогли создать плацдарм южнее района Новый в Часове Яре.

«Российские войска форсировали канал Северский Донец — Донбасс и создали надежный плацдарм на западной стороне — южнее района Новый Часова Яра», — пишет «Милитарист».

Telegram-канал «Два майора» сообщает, что сейчас решается вопрос по охвату бойцами ВС РФ Часова Яра.

«На направлении на Часов Яр идут тяжелые бои в восточной части города, решается задача по его охвату: передовые части ВС России перешли водоканал Северский Донец — Донбасс с юга, на севере идут бои у населенного пункта Калинина», — отмечается в публикации источника.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Что происходит в Волчанске 2 июня

По данным War Gonzo, тяжелые бои продолжаются в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам на Харьковском направлении.

«Говорить о каких-либо продвижениях с обеих сторон пока рано, некоторые позиции переходят из рук в руки, а вступившие в бой резервы ВСУ и большое количество беспилотников еще больше затрудняют продвижения наших войск», — пишет Telegram-канал.

Как отмечает военный эксперт Борис Рожин, попытками контратак у Волчанска и Липцов украинская армия намерена разрешить кризис и получить возможность отправить резервы с Харьковского участка фронта на другие направления.

«Сражение на севере Харьковской области, стягивающее на себя резервы противника, по-прежнему дает возможность ВС РФ успешно продвигаться на разных направлениях. Попытки контратак ВСУ в районе Волчанска и поселка Липцы — это прежде всего попытки ускорить разрешение оперативного кризиса, чтобы получить возможность снять хотя бы несколько бригад и перебросить в Донбасс», — пишет Рожин в своем Telegram-канале.

Согласно информации Telegram-канала «Сводки и аналитика СВО», утром 2 июня украинские войска возобновили попытки активных штурмовых действий в Волчанске и севернее Липцов в направлении населенного пункта Лукьянцы. Успеха ВСУ не имеют.

«В эти минуты противник задействует танки и бронетехнику. Перед атакой противник провел массированную артподготовку. На данный момент противник успеха не имеет», — подчеркивает источник.

Фото: МО Украины

В то же время российские ВКС продолжают уничтожать живую силу и технику ВСУ на данном направлении.

«Тем временем ВКС продолжают отправку десятков КАБ-500/1500, уничтожая вражеские скопления и колонны на марше. Идет перемалывание вражеских резервов», — добавляет Telegram-канал.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что происходит на других направлениях 2 июня

Как передает War Gonzo, на Запорожском направлении ситуация не изменилась. В настоящее время бои продолжаются в районе Работино и северо-западнее Вербового.

На Донецком направлении бойцы ВС РФ успешно продолжают выдавливать украинские формирования из населенного пункта Парасковиевка.

«В Красногоровке продолжаются городские бои с небольшими, но стабильными продвижениями российских войск. Продолжают свое продвижение российские войска и по направлению к Карловке, Яснобродовке и Соколу», — добавляет Telegram-канал.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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