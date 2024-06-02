Пять гробов с флагами Франции обнаружили у Эйфелевой башни в Париже

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Полиция Парижа задержала трех человек, которые установили возле Эйфелевой башни пять пустых деревянных гробов, завернутых во французские флаги, сообщает газета Le Figaro. По данным издания, рядом был размещен плакат с надписью «Французские солдаты, погибшие на Украине».

Пустые гробы и плакат были обнаружены возле Эйфелевой башни со стороны Сены утром в воскресенье, 2 июня. Источник издания в полиции сообщил, что в связи с инцидентом задержаны граждане Болгарии, Украины и Германии. По предварительным данным, они доставили гробы в центр Парижа на фургоне.

Водитель фургона сообщил следователям, что прибыл из Болгарии накануне и ему «заплатили €40 за то, чтобы он высадил людей и груз». Отмечается, что двое его сообщников после акции планировали отправиться на автобусе в Берлин.

Парижская прокуратура возбудила уголовное дело об «умышленном насилии». Расследование поручено Службе территориальной безопасности французской столицы.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция по итогам переговоров между специалистами совета по безопасности договорились создать новое оружие дальнего радиуса действия, чтобы усилить оборону Европы. При этом на данный момент неизвестно, о каком именно типе вооружения идет речь.