Париж и Берлин анонсировали разработку нового оружия Германия и Франция договорились о создании нового оружия дальнего действия

Германия и Франция намерены создать новое оружие дальнего радиуса действия, чтобы усилить оборону Европы, пишет ТАСС со ссылкой на итоги переговоров между специалистами совета по безопасности, участие в которых также приняли лидеры двух стран. При этом на данный момент неизвестно, о каком именно типе вооружения идет речь.

Франция и Германия совместно с партнерами дадут старт долгосрочному, всеобъемлющему и инклюзивному сотрудничеству в сфере оружия дальнего действия, что будет сопровождаться укреплением европейской военно-промышленной базы, чтобы добиться улучшения наших военных возможностей, — говорится в документе.

Уточняется, что стороны условились в целом укрепить ВПК Евросоюза, снизить зависимость от других государств, а также «закрыть дыры» в военном производстве, чтобы покрыть все потребности не только ЕС, но и создать задел для противодействия будущим угрозам. Агентство также напоминает, что накануне, 28 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в ходе трехдневного визита в Германию, заявил о принятии «исторических решений» не только в вопросе Украины, но в деле создания единого механизма обороны Европы.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что поставки Украине дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта. Французский лидер также настаивает, чтобы Киеву разрешили наносить удары по целям на территории России.