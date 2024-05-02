«Россия не может победить на Украине»: Макрон отправляет войска на СВО?

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Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил о возможной отправке войск на Украину. Какое условие назвал французский лидер, как отреагировали на его слова в России, что будет с НАТО в случае отправки войск на Украину?

Что за условие назвал Макрон для введения войск на Украину

В интервью журналу The Economist президент Франции заявил, что вопрос об отправке сухопутных войск на Украину можно было бы рассмотреть в случае прорыва линии фронта Вооруженными силами России. По его словам, это стало бы возможно при наличии соответствующей просьбы от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий.

«Исключать это априори — значит не усвоить уроки последних двух лет. У меня есть четкая стратегическая задача: Россия не может победить на Украине. Если Россия победит на Украине, безопасности в Европе не будет. Кто может делать вид, что Россия на этом остановится?», — указал Макрон.

Он добавил, что большинство мировых государств согласились и поддержали подход Парижа по вопросу отправки военного контингента в зону СВО. По словам Макрона, еще на саммите НАТО в 2022 году союзники исключали отправку танков, дальнобойных ракет и военных самолетов Киеву.

«Теперь мы всем этим занимаемся, так что исключать остальное было бы ошибкой», — уверен политик.

26 февраля после встречи с лидерами стран Евросоюза Макрон заявил, что допускает переброску европейских войск на территорию Украины. В марте он уточнил, что «не исключать чего-то не означает делать это».

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press Эммануэль Макрон

Как отреагировали в России на слова Макрона

Представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила переменчивые заявления Макрона в контексте отправки европейских войск на Украину. Дипломат назвала это «циклом» президента Франции.

«Видимо, это как-то связано с днями недели у него — цикл такой», — сказала Захарова в беседе с ТАСС.

Военкор Александр Коц выразил сомнения по поводу того, что французские войска смогут помочь украинцам в случае прорыва линии фронта российской армией.

«Он [Макрон] не учитывает множества нюансов. К примеру, как только французские военные впишутся в конфликт, по их украинским ППД, ПВД, боевым позициям, колоннам на марше начнет стрелять все дальнобойное, что у нас есть. А опыт его боевого применения мы накопили немалый. Побольше, чем у французов, всерьез не воевавших уже более полувека», — отмечает журналист в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что официальное прибытие военных НАТО в зону спецоперации вызовет соответствующую реакцию у бойцов ВС РФ.

«Макрон явно не в курсе, с каким энтузиазмом в российской армии ждали, когда у противника появятся первые „Бредли“ и „Леопарды“. Артиллеристы, дроноводы, танкисты и птурщики устроили негласное соревнование, кто первым уничтожит западную машину. Спортивный азарт охотника на диковинного зверя. А тут живые, настоящие натовцы, французы! Тут даже седовласые генералы бросятся в атаку. Давно мы не сходились с цивилизованными европейцами на поле боя. Соскучились», — констатировал Коц.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

Что ждет страны НАТО после отправки войск на Украину

Ядерные баллистические и крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования обрушатся на столицы тех стран НАТО, войска которых вступят в боестолкновения с армией России, а контингенты стран альянса будут убиты. Такую оценку словам Макрона дало экспертное сообщество американской газеты Army Times (Military, ATM).

«Более того, франкоязычные участники дискуссионной площадки ATM уже обсудили возможный состав „коалиции камикадзе“. Две сильнейшие армии континента участвовать в самоубийстве не будут — Турция поддерживает отношения с РФ, а Германия „боится дать Киеву ракеты Taurus“. Франция с 200 ядерными боеголовками против всего русского арсенала и польские паны победить РФ не смогут, не говоря о „молодых государствах Балтии и Молдове“», — приводит слова участников дискуссии ATM Telegram-канал «Время покажет».

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