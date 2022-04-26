Словакия захотела компенсации за поставки оружия Украине Teraz: Словакия требует компенсации от ЕС за поставки оружия Украине

Пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова заявила, что руководство страны ведёт интенсивные переговоры с Евросоюзом о компенсации средств за военную помощь Украине. Согласно информации портала Teraz, речь идёт о поставках комплекса ПВО С-300. Всего страной было предоставлено помощи Киеву на сумму около €130 миллионов.

Словакия до настоящего дня предоставила Украине военные материалы на общую сумму около €62 миллионов, а также противовоздушную систему С-300 стоимостью около €68 миллионов, — рассказала представитель Минобороны.

Он отметила, что переговоры с ЕС о возможности компенсации продолжаются.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ранее направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщила газета Die Welt. Соответствующий запрос был перенаправлен в Федеральный совет безопасности, куда входит канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы профильных министерств. Отмечается, что первая партия из 22 танков может быть доставлена в течение нескольких недель. Остальная техника в случае одобрения будет поставлена на Украину до конца 2023 года. В материале уточняется, что стоимость бывших в употреблении танков Leopard 1A5 составляет около €115 миллионов.