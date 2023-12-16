Скончался эмир Кувейта Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, передает канал Al Arabiya. Причины смерти эмира не приводятся.

С большой печалью и скорбью мы скорбим… о смерти шейха Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха, эмира Государства Кувейт, — говорится в заявлении королевского двора.

Он правил с сентября 2020 года после того, как умер его брат Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. С 2006 года он в нарушение традиций был назначен наследным принцем Кувейта. Последние месяцы жизни брата он был регентом и фактическим правителем страны. Шейх Наваф стал старейшим за всю историю человечества монархом на момент воцарения. Отмечается, что у него остались четыре сына и дочь.

Как пишет Al Jazeera, в прошлом месяце эмир был госпитализирован из-за неотложной проблемы со здоровьем. Другие детали относительно его состояния не сообщались.

Шейх Наваф родился 25 июня 1937 года в городе Эль-Кувейте и был шестым сыном десятого эмира Кувейта — Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, правившего страной с 1921 по 1950 год. В марте 1978 года он возглавил Министерство внутренних дел страны, а в январе 1988-го шейх Наваф занял пост министра обороны, где он работал над модернизацией и развитием армии.