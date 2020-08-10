Силовики разогнали протестующих в центре Минска

Силовики после семичасового противостояния с протестующими начали снимать оцепление в центре Минска. В полной экипировке усиленные наряды милиции и внутренних войск двигаются по проспекту Притыцкого к Пушкинской площади.
Протестующих удалось рассеять в районе метро «Спортивная». Сейчас милиция разгоняет последние группы участников протестов, в городе звучат взрывы светошумовых гранат,
Из мест столкновений выезжают автозаки с задержанными. Но центр столицы по-прежнему перекрыт, на местах беспорядков сосредоточено много спецтехники. Задержаны несколько тысяч человек. Протестующие не согласны с итогами президентских выборов, на которых официально победил Лукашенко.
Милиция разгоняет участников акции резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, люди бросают в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что демонстранты применили «коктейли Молотова» против сотрудников ОМОНа в Минске. Центр белорусской столицы сейчас оцеплен, в городе слышны выстрелы, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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