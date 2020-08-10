Силовики разогнали протестующих в центре Минска

https://static.news.ru/photo/bdb7b1ac-db82-11ea-99f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Силовики после семичасового противостояния с протестующими начали снимать оцепление в центре Минска. В полной экипировке усиленные наряды милиции и внутренних войск двигаются по проспекту Притыцкого к Пушкинской площади.

Протестующих удалось рассеять в районе метро «Спортивная». Сейчас милиция разгоняет последние группы участников протестов, в городе звучат взрывы светошумовых гранат, пишет РИА Новости.

Из мест столкновений выезжают автозаки с задержанными. Но центр столицы по-прежнему перекрыт, на местах беспорядков сосредоточено много спецтехники. Задержаны несколько тысяч человек. Протестующие не согласны с итогами президентских выборов, на которых официально победил Лукашенко.

Милиция разгоняет участников акции резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, люди бросают в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что демонстранты применили «коктейли Молотова» против сотрудников ОМОНа в Минске. Центр белорусской столицы сейчас оцеплен, в городе слышны выстрелы, полиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.