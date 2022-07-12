Шотландия приостановила приём украинских беженцев

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Шотландия заявила о приостановке на три месяца приёма заявок от украинских беженцев на временное размещение из-за нехватки жилья. Власти Великобритании в марте запустили программу «Дома для Украины», которая позволяет частным лицам и благотворительным организациям, а также предприятиям и общественным группам предоставлять беженцам с Украины жильё, за что они смогут получать 350 фунтов стерлингов в месяц, пишет РИА Новости.

Предполагалось, что первая фаза схемы позволит британцам размещать украинцев совместно со «спонсорами» или предоставлять им отдельное жильё. Однако, на практике оказалось всё не так, в связи с чем правительство Шотландии выпустило заявление.

В марте, когда шотландское правительство запустило схему суперспонсорства, мы и все демократические страны надеялись, что кризис на Украине окажется временным. <...> В связи с большим числом перемещенных лиц, которые уже прибыли в Шотландию, сектор временного размещения оказался забит на полную мощность, — говорится в документе.

В заявлении сказано, что если число прибывших беженцев так и останется на нынешнем уровне, власти могут столкнуться с ситуацией, когда им придётся размещать перемещённых лиц на раскладушках. Поэтому схема суперспонсорства приостановлена с 13 июля на три месяца.

Это поможет нам сделать так, чтобы те перемещённые лица, которые уже здесь, и те, которые вскоре поедут в Шотландию, смогли оставаться в соответствующем временном жилье и получили надлежащую поддержку перед переездом в безопасное и надежное место для долговременного проживания, — говорится в заявлении.

Пауза не затронет тех беженцев, которые уже подали заявки, но ещё не прибыли в Шотландию.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон сообщила, что более трёх миллионов украинских беженцев уже вернулись обратно в страну. Она отметила, что в странах Евросоюза остается ещё около 3,7 млн граждан Украины.