Россия передала Франции ноту протеста из-за вертолета над зданием дипмиссии

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Посольство России во Франции

Пресс-служба посольства России во Франции сообщила РБК, что дипломаты направили ноту протеста в МИД европейской страны после облета вертолетом французской полиции территории российской дипмиссии. В дипведомстве уточнили, что вертолет принадлежал Генеральному управлению гражданской безопасности Франции. По словам представителей РФ, облет был совершен в марте.

Облет вертолетом, который принадлежал Генеральному управлению гражданской безопасности Франции, территории посольства произошел несколько недель назад. В связи с этим посольство направило ноту протеста в МИД Франции с требованием дать разъяснение по поводу произошедшего, — сообщили в пресс-службе российского посольства.

Источник в посольстве рассказал РИА Новости, что человек на борту вертолета вел съемку территории с помощью фотоаппарата. Отмечается, что в Париже инцидент пока не комментировали.

Ранее евродепутат от Германии Гуннар Бек рассказал, что Брюссель вряд ли пойдет на такие резкие шаги, как понижение дипотношений с Москвой или закрытие российского постпредства при ЕС. Он при этом допустил попытку Евросоюза усложнить работу зарубежных миссий России. Европарламентарий от Франции Тьерри Мариани добавил, что возобновление отношений с Москвой — это географическая и историческая судьба Европы.