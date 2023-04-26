В Европе высказались о судьбе постпредства России при ЕС Евродепутат от Германии Бек назвал маловероятным закрытие постпредства России при ЕС

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Евродепутат от Германии Гуннар Бек рассказал «Известиям», что Брюссель вряд ли пойдет на такие резкие шаги, как понижение дипотношений с Москвой или закрытие российского постпредства при ЕС. Он при этом допустил попытку Евросоюза усложнить работу зарубежных миссий России. Европарламентарий от Франции Тьерри Мариани добавил, что возобновление отношений с Москвой — это географическая и историческая судьба Европы.

Думаю, что такой резкий шаг маловероятен на данном этапе. Но ЕС может действовать так, как и многие западные правительства в течение долгого времени: мешать работе зарубежных миссий России, — сказал Бек.

Представитель от Хорватии Иваан Вилибор Синчич добавил, что, несмотря на напряженность в отношениях Евросоюза и России, всегда должен оставаться канал для связи.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц сообщила, что Евросоюз и Япония отказались от предложения США полностью запретить экспорт в Россию. Отмечается, что Вашингтон обеспокоен тем, что Москва продолжает «импортировать западные технологии», несмотря на наложенные на Россию санкции. Издание добавило, что на Западе возникают разногласия по поводу дальнейших мер в отношении России из-за происходящего на Украине.