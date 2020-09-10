Россия отправит в Латинскую Америку крупную партию вакцины от СOVID-19

https://static.news.ru/photo/23b5c050-f37c-11ea-bbb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в 100 млн доз будет поставлена в страны Латинской Америки. Об этом заявил глава Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что о поставках будет объявлено в ближайшее время. Кроме того, он добавил, что уже достигнута договорённость об отправке 32 млн доз вакцины в Мексику, сообщает РИА Новости.

«Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. В настоящее время препарат проходит третий этап клинических испытаний. После их окончания планируется создать облегчённый вариант вакцины, которой будут прививаться дети.

Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса хотят приобрести 27 стран мира. В их числе Белоруссия, которая, по словам президента РФ Владимира Путина, получит препарат одной из первых.