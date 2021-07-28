Россия и США обсудили контроль над ядерным вооружением

Представители России и США в ходе встречи в Женеве обсудили перспективы контроля над ядерными вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости.
Межведомственные делегации
После переговоров в Госдепе США заявили о приверженности Вашингтона к сокращению риска вооружённого конфликта и угрозы ядерной войны. Обе стороны договорились снова провести встречу по вопросам стратегической стабильности в конце сентября. До этого пройдут неформальные консультации для определения тем на второе пленарное заседание.
Ранее сообщалось, что Россия передала США предложения по теме переговоров по стратегической стабильности. Рябков отметил, что у РФ и США не во всём совпадают подходы. Для урегулирования вопроса стратегической стабильности необходим диалог.