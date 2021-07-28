Россия и США обсудили контроль над ядерным вооружением

Представители России и США в ходе встречи в Женеве обсудили перспективы контроля над ядерными вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Межведомственные делегации возглавили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Встреча длилась около семи часов. Новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности прошёл в развитие договорённостей, которые были достигнуты в ходе встречи глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня.

После переговоров в Госдепе США заявили о приверженности Вашингтона к сокращению риска вооружённого конфликта и угрозы ядерной войны. Обе стороны договорились снова провести встречу по вопросам стратегической стабильности в конце сентября. До этого пройдут неформальные консультации для определения тем на второе пленарное заседание.

Ранее сообщалось, что Россия передала США предложения по теме переговоров по стратегической стабильности. Рябков отметил, что у РФ и США не во всём совпадают подходы. Для урегулирования вопроса стратегической стабильности необходим диалог.