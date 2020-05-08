Российские дипломаты в КНДР возложили цветы к монументу Освобождения

https://static.news.ru/photo/6d989de8-9204-11ea-b9c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: RusEmbDPRK/facebook.com

Дипломаты из посольства РФ в КНДР почтили память советских солдат в 75-ю годовщину Победы, возложив цветы к монументу Освобождения в центре Пхеньяна.

Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook. В связи с введёнными в столице Северной Корее карантинными ограничениями, в торжественном мероприятии поучаствовали только посол РФ в КНДР Александр Мацегора и военный атташе Валерий Исаенко с жёнами. Дипломаты затем посетили братские могилы советских солдат и памятник советским лётчикам.

9 мая в Пхеньяне также прошла акция «Бессмертный полк». Сотрудники российской дипмиссии и ряда российских организаций прошли шествием по территории посольства с фотографиями родственников — ветеранов Великой Отечественной войны.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.