Российские дипломаты в КНДР возложили цветы к монументу Освобождения

Дипломаты из посольства РФ в КНДР почтили память советских солдат в 75-ю годовщину Победы, возложив цветы к монументу Освобождения в центре Пхеньяна.
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9 мая в Пхеньяне также прошла акция «Бессмертный полк». Сотрудники российской дипмиссии и ряда российских организаций прошли шествием по территории посольства с фотографиями родственников — ветеранов Великой Отечественной войны.
Как ранее передавал NEWS.ru, глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
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