Российские авиакомпании вывезут россиян спецрейсами из Марокко

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 из-за приостановки авиасообщения между Марокко и Россией организуют вывозные рейсы между двумя странами. Об этом сообщает российское посольство в Рабате на своей странице в Facebook. При этом туристы должны самостоятельно добраться до аэропорта Касабланки. Вылететь в Москву смогут российские туристы, оказавшиеся в этой стране, а также иностранные студенты, обучающиеся в вузах РФ.

В дипмиссии уточнили, что рейсы будут организованы в следующем порядке: «Аэрофлот» — 9 и 16 октября, а S7 — 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября. Позднее S7 скорректировала график и сообщила, что проведёт вместо пяти два рейса в Москву из Касабланки — 10 и 17 октября.

По вопросам приобретения билетов, а также подтверждения действия уже купленных билетов просьба обращаться непосредственно в указанные авиакомпании, — говорится в сообщении.

Власти Марокко приняли решение приостановить прямое авиасообщение с Россией с 5 октября. Причину прекращения полетов посольство РФ в Марокко пока не называет.

Ранее сообщалось, что туристам из России, вакцинированным «Спутником V», можно не проходить карантин после прибытия на остров Маврикий. С 1 октября им разрешено свободное перемещение по территории острова. Об этом сообщил представитель посольства России на Маврикии.