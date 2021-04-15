Разведка США указала на связь РФ с талибами для атаки на военных

https://static.news.ru/photo/f829cc86-9df5-11eb-a2b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская разведка имеет уверенность от низкой до средней в том, что Россия выплачивала талибам в Афганистане деньги. Об этом заявил представитель американской администрации на брифинге.

Касательно вопроса о данных по выплатам за убийства американцев или представителей войск коалиции в Афганистане, то спецслужбы имеют уверенность от низкой по средней степени в [правильности] этих выводов, поскольку это основано на перехваченных данных и связано со сложностями оперативной обстановки в Афганистане, — цитирует американского политика ТАСС.

В июне 2020 года Минобороны США опубликовало доклад, в котором утверждалось, что Москва поддерживает афганское радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ). В нём говорилось, что Москва политически поддерживала талибов для укрепления своего влияния в этой группировке. Якобы по состоянию на февраль 2020 года правительство РФ работало с «Талибаном» для усиления влияния в Афганистане, а также чтобы ускорить вывод американских военных и решить проблемы безопасности, которые могут возникнуть в результате вывода войск.

При этом тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что информация о сговоре РФ и талибов является фейковой и вброшена, чтобы навредить Республиканской партии США. Американского президента поддержал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который, так же как и Трамп, утверждал, что эти фейки нужны для причинения вреда главе Белого дома. Позже информация о связи талибов и России была признана американской разведкой недостоверной.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Штаты высылают десять российских дипломатов, запрещают американским фирмам заниматься прямым приобретением российских долговых обязательств, выпущенных ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. Под санкции попали пять 16 организаций и 16 физических лиц, якобы ответственных за вмешательство в выборы. К тому же США ввели санкции против пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и в отношении глав управлений ФСБ и СК по полуострову.