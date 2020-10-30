Разрушенный Измир: фото последствий землетрясения на западе Турции

Мощное землетрясение магнитудой 6,6 произошло в турецкой провинции Измир. Известно, что эпицентр подземных толчков находился в районе Сеферлихисар, а очаг был зафиксирован на глубине 16,5 километра. В результате произошедшего оказались разрушены свыше 20 построек.
На данный момент известно о более чем 120 раненых и четверых погибших, сообщается также, что из-под завалов слышны крики пострадавших, а люди пытаются найти своих родных и близких. Кадры с места трагических событий — в галерее NEWS.ru.
Ismail Gokmen/AP/TASS
Ismail Gokmen/AP/TASS
DEMIROREN NEWS AGENCY/EPA
Ismail Gokmen/AP/TASS
Ismail Gokmen/AP/TASS
DEMIROREN NEWS AGENCY/EPA
Ismail Gokmen/AP/TASS
Mehmet Ozdogru/Global Look Press
Ismail Gokmen/AP/TASS