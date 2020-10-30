Разрушенный Измир: фото последствий землетрясения на западе Турции

Сегодня в Вероне (Италия) начались мероприятия XIII Евразийского экономического форума, в котором примут участие более 70 спикеров. Они собрались, чтобы обсудить будущее нефтяной промышленности, перспективы развития газовой индустрии, модели восстановления экономики после пандемии, новый геополитический порядок в отношениях Европы, Евразии, США и Китая, перспективы генетических исследований, сельское хозяйство и экологические проблемы и другие вопросы международного сотрудничества.

Всего зарегистрировано порядка 1100 участников. Это представители государственной власти, деловых кругов, политические и общественные деятели, дипломаты, эксперты, журналисты из Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля,...