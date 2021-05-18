Путин пятью словами описал идеального союзника России

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Политические аналитики из китайского издания Sohu утверждают, что российский лидер Владимир Путин всего с помощью пяти слов описал идеального союзника Москвы.

У США много союзников, а у России сколько? Путин дал исчерпывающий ответ, состоящий всего из пяти слов, — отметили эксперты издания.

По их словам, у лидера РФ уже спрашивали о союзниках, когда журналисты интересовались, кто поддержит Москву в случае военного конфликта. Тогда российский президент процитировал слова императора Александра III: «два союзника — армия и флот». Эксперты отмечают, что Россия полагается лишь на себя и боевой характер своего народа, но не стоит считать, что в случае военного конфликта Москва останется без союзников. Внешняя политика США не устраивает многие государства, поэтому у россиян может оказаться намного больше сторонников, чем полагают в Вашингтоне.

Авторы Sohu подчёркивают, что отношения между Россией и США находятся в центре внимания мирового сообщества уже длительное время. Сейчас они переживают не лучший период в своей истории, поскольку между странами накопилось множество противоречий. В любой момент они могут перерасти в глобальный конфликт.

Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что потенциальным союзником России во время войны может стать Белоруссия. По его словам, Минск поддержит Москву, если она станет реализовывать «план вторжения на Украину».