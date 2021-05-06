Путин поручил доставить в Антарктиду зимовочные модули для «Востока»

https://static.news.ru/photo/6792d912-af0a-11eb-98da-96000091f725_660.jpg Новый зимовочный комплекс антарктической станции Восток, собранный на Опытном заводе строительных конструкций. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Новые зимовочные модули для комплекса станции «Восток» необходимо доставить в Антарктиду в 2021 году. Такое поручение дал президент России Владимир Путин правительству, сообщается на сайте Кремля.

Правительству РФ принять необходимые решения, обеспечивающие транспортировку в 2021 году в Антарктиду модулей нового зимовочного комплекса станции «Восток» в целях введения её в эксплуатацию в полном объёме в 2024 году, — говорится в тексте сообщения.

Станция «Восток» основана 16 декабря 1957 года. На данный момент она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Со дня своего открытия станция пережила две реконструкции (в 1974 и 1982 годах) и три консервации. Сейчас антарктической станции необходима замена жилых моделей, поскольку старые здания находятся в аварийном состоянии.

Ранее на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО), которое состоялось в апреле, глава совета директоров «СИБУР Холдинга» Леонид Михельсон рассказал, с какими трудностями столкнулись те, кто реализует проект строительства нового зимовочного комплекса станции «Восток». По его словам, в результате поломки судна операцию пришлось прервать, что привело к финансовым потерям. Михельсон понадеялся, что модули удастся доставить к месту назначения уже в 2021 году. Это позволит ввести станцию в эксплуатацию в 2024-м.