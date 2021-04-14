Путин попросит кабмин помочь доставить модули для станции в Антарктиде

https://static.news.ru/photo/9d13881e-9d1e-11eb-a7f9-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Росгидромета

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества пообещал, что попросит правительство помочь доставить модули нового зимовочного комплекса для станции «Восток» в Антарктиде.

Так глава государства отреагировал на слова главы совета директоров «СИБУР Холдинга» Леонида Михельсона. Он на заседании рассказал, с какими трудностями столкнулись те, кто реализует проект строительства нового зимовочного комплекса станции «Восток». По его словам, в результате поломки судна операцию пришлось прервать, что привело к финансовым потерям. Михельсон понадеялся, что модули удастся доставить к месту назначения уже в 2021 году. Это позволит ввести станцию в эксплуатацию в 2024-м.

Путин заявил, что попросит правительство поддержать проект, и отметил успешный опыт реализации «Арктики СПГ» и работы с «СПГ-2».

Уверен, что и этот проект на Южном полюсе тоже получится. Сделаем всё, чтобы вас поддержать, — цитирует президент РИА Новости.

Лихтеровоз, который должен был доставить модули в Антарктиду, в октября прошлого года из-за поломки застрял у берегов Анголы. После проведения ремонтных работ судно вернулось в Санкт-Петербург.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что РФ занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота. По его словам, движение по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичным.