Путин: Россия построит мощнейший в мире ледокольный флот

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота. По его словам, движение по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичным, передаёт ТАСС.
Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых ещё никто никогда не строил, — сказал он на заседании попечительского совета Русского географического общества.
Глава государства также выразил уверенность, что движение по Северному морскому пути обязательно станет круглогодичным.
Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин рассказал, что президент РФ Владимир Путин огласит своё традиционное послание Федеральному собранию 21 апреля в центральном выставочном зале «Манеж».
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