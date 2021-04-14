Путин: Россия построит мощнейший в мире ледокольный флот

https://static.news.ru/photo/9694d6b4-9d0f-11eb-b877-96000091f725_660.jpg Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота. По его словам, движение по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичным, передаёт ТАСС.

Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых ещё никто никогда не строил, — сказал он на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Глава государства также выразил уверенность, что движение по Северному морскому пути обязательно станет круглогодичным.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин рассказал, что президент РФ Владимир Путин огласит своё традиционное послание Федеральному собранию 21 апреля в центральном выставочном зале «Манеж».