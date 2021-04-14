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Путин: Россия построит мощнейший в мире ледокольный флот

13:44, 14 апреля 2021
Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота. По его словам, движение по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичным, передаёт ТАСС.

Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых ещё никто никогда не строил,сказал он на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Глава государства также выразил уверенность, что движение по Северному морскому пути обязательно станет круглогодичным.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин рассказал, что президент РФ Владимир Путин огласит своё традиционное послание Федеральному собранию 21 апреля в центральном выставочном зале «Манеж». 

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