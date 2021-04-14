Путин выступит с посланием в «Манеже»

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Президент РФ Владимир Путин огласит своё традиционное послание Федеральному собранию 21 апреля в центральном выставочном зале «Манеж». Об этом на заседании Совета Федерации сообщил первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин.

Заслушивание послания президента РФ Федеральному собранию состоится 21 апреля 2021 года в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж», — цитирует ТАСС Яцкина.

Центральные российские телеканалы: «Россия 1», Первый канал и НТВ запланировали трансляцию послания в течение одного часа: с 12:00 до 13:00.