Путин раскрыл суть его послания Федеральному Собранию

https://static.news.ru/photo/22a8651c-9860-11eb-bf4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В послании президента Федеральному собранию будут традиционно обозначены ориентиры социально-экономического развития страны. Об этом сообщил сам глава государства Владимир Путин.

Тематику своей речи он анонсировал в ходе совещания о реализации посланий 2019 и 2020 годов.

В этом документе традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, важнейшие задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в реализации послания важны системный подход и преемственность целей, которые ставит перед собой российское руководство. Кроме того, по его словам, необходима «постоянная настройка» механизмов и инструментов, уже имеющихся в распоряжении властей и вновь создаваемых для эффективной работы.

Оглашение послания президента Федеральному собранию намечено на 21 апреля, однако место проведения мероприятия пока не обнародовано.

Среди возможных тем речи главы государства политики и эксперты называли вопросы внешней политики в условиях санкционного давления, итоги борьбы России с пандемией коронавируса, предстоящие выборы в Государственную думу, ситуация в Донбассе, а также перспективы экономического развития страны.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ранее, что состав участников послания Федеральному собранию прорабатывается и пока что окончательно не утверждён.