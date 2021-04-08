Путин раскрыл суть его послания Федеральному Собранию

В послании президента Федеральному собранию будут традиционно обозначены ориентиры социально-экономического развития страны. Об этом сообщил сам глава государства Владимир Путин.
Тематику своей речи он анонсировал в ходе совещания о реализации посланий 2019 и 2020 годов.
В этом документе традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, важнейшие задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах, — сказал Путин.
Он подчеркнул, что в реализации послания важны системный подход и преемственность целей, которые ставит перед собой российское руководство. Кроме того, по его словам, необходима «постоянная настройка» механизмов и инструментов, уже имеющихся в распоряжении властей и вновь создаваемых для эффективной работы.
Оглашение послания президента Федеральному собранию намечено на 21 апреля, однако место проведения мероприятия пока не обнародовано.
Среди возможных тем речи главы государства политики и эксперты называли вопросы внешней политики в условиях санкционного давления, итоги борьбы России с пандемией коронавируса, предстоящие выборы в Государственную думу, ситуация в Донбассе, а также перспективы экономического развития страны.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ранее, что состав участников послания Федеральному собранию прорабатывается и пока что окончательно не утверждён.