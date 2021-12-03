Путин обсудил с главой ЮАР ситуацию с распространением «омикрон»-штамма

Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой распространение штамма «омикрон». Главы государств пообщались по телефону и договорились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса, в особенности в свете выявления новой мутации COVID, передаёт пресс-служба Кремля.

Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма «омикрон», — отмечается в сообщении.

Лидеры двух стран обсудили также детали подготовки к саммиту Россия — Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на борьбу с «омикрон»-штаммом коронавируса до 10 декабря. Кроме того, до 15 декабря кабмин должен утвердить региональные планы действий по предотвращению распространения нового варианта COVID-19.

До этого Россия ввела двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, под его действие подпадут несколько сотен человек.