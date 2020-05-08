Путин назвал подвиг поколения победителей героическим и жертвенным

https://static.news.ru/photo/1fe80690-9111-11ea-b64d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Советские войска дошли до Берлина в 1945 году, преодолев ад одной из самых кровопролитных войн в истории. Этот путь к Победе был героическим и жертвенным, заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что поколению победителей «не нужна была эта война, они не хотели ее, она была навязана Советскому Союзу».

Нацисты напали исподтишка, перечеркнув мирную и размеренную жизнь СССР и его многонационального народа, напомнил российский лидер.

Героическим и жертвенным был путь советских людей к Победе. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, — цитирует ТАСС слова Путина, сказанные в эфире австрийской телекомпании ORF.

Президент отметил, что именно советская армия стала локомотивом освобождения Европы и добыла победу, которую ждал весь мир.

Вместе с тем, он заверил, что Россия будет помнить вклад в разгром нацизма и союзников по антигитлеровской коалиции, а также всех, кто боролся в антифашистском подполье. Новые поколения должны помнить «о миллионах людей, стариков, женщин, детей, которых уничтожили нацисты, помнить о трагедии Холокоста», заявил глава государства.

Как писал NEWs.ru, Путин также призвал международное сообщество сделать всё необходимое для того, чтобы никто и никогда не посмел развязать новую глобальную войну. Он назвал общим долгом память о погибших во время Второй мировой, а также защиту правды о ней и чести подлинных героев.