Путин начал телефонный разговор с Шольцем и Макроном

Президент России Владимир Путин проводит телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, подтвердил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Подробности разговора не приводятся.

Да. Это так, — сказал он.

10 марта состоялся телефонный разговор Шольца и Макрона с Путиным. Канцлер ФРГ и президент Франции призвали российского коллегу срочно достигнуть перемирия на Украине. По мнению лидеров европейских стран, кризис должен быть разрешён путём переговоров.

Ранее Макрон заявил о том, что следует относиться с уважением к России и её народу, одновременно с этим нужно избежать эскалации на Украине. По его словам, необходимо продолжать диалог с руководителями этих стран, даже констатируя разногласия, потому что однажды им предстоит вернуться за стол переговоров.

В ходе одного из предыдущих телефонных разговоров Путин рассказал Шольцу о попытках националистов на Украине помешать безопасной эвакуации мирных жителей. Президент РФ и канцлер ФРГ обсудили «варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей», а также условились продолжать контакты на различных уровнях.