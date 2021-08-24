Пушков высмеял «потерю» украинского самолёта в Кабуле

Российский сенатор Алексей Пушков назвал путаницу с «угоном» украинского самолёта в Афганистане неразберихой во внешнеполитическом ведомстве страны. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, подобные ситуации являются привычными для украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины полная неразбериха. Так увлеклись «возвращением Крыма», что с самолётом все перепутали. Не впервые, впрочем, — написал сенатор.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о пропаже украинского самолёта в Афганистане. По его словам, неизвестные захватили воздушное судно, которое должно было эвакуировать граждан Украины из Афганистана, и вывезли на нём других пассажиров в Иран. По его словам, инцидент произошёл на прошлой неделе.

Позже Киев опроверг эту информацию. Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что все самолёты, использованные Киевом для эвакуации граждан из Афганистана, успешно вернулись на Украину. В данный момент разрабатываются все возможные безопасные пути эвакуации граждан. МИД продолжает оставаться на связи с украинцами.