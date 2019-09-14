https://static.news.ru/photo/4d864eac-d6ba-11e9-bd1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Незалежной, а ныне представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о «сговоре» против Украины.

Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом — о стремлении трёх членов «нормандской четвёрки» к реальным сдвигам, — написал он в Twitter .

Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом - о стремлении трёх членов «нормандской четверки» к реальным сдвигам. Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбассе. За это Зеленский пусть благодарит Порошенко. Теперь пришло время уступок для Украины. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 сентября 2019 г.

Парламентарий отметил, что многие годы Киев отторгал Донбасс и теперь наконец настало время для уступок Украины, чтобы процесс урегулирования сдвинулся с мёртвой точки.

Ранее, как писал News.ru, Леонид Кучма заявил, что нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому будет непросто на встрече «нормандской четвёрки». Он не исключил лоббирования «неприемлемых» уступок России со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. По его словам, Зеленский на встрече окажется в ситуации, когда «он будет один против трёх человек».