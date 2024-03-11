Скандал вокруг памятника «Галичине» в Канаде: кто был инициатором сноса

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Снос памятника украинской дивизии CC «Галичина» (решением Нюрнбергского трибунала дивизия была признана преступной организацией) в Канаде инициировала местная украинская община

Скандал вокруг памятника украинской дивизии СС «Галичина» в Канаде обрастает новыми подробностями. Стало известно, что решение о его сносе приняла украинская диаспора. Причем давление на ее представителей, вероятно, оказал еврейский правозащитный Центр Симона Визенталя. В Москве назвали решение о демонтаже монумента достижением справедливости. Как сносили памятник нацистским коллаборантам, почему Киев не смог его отстоять и как евреи оказались влиятельнее украинцев — в материале NEWS.ru.

Кто инициировал снос памятника дивизии СС «Галичина»

11 марта канадский телеканал Global News сообщил, что украинская община инициировала снос памятника дивизии CC «Галичина» (решением Нюрнбергского трибунала дивизия была признана преступной организацией) в Оквилле, провинция Онтарио.

«Члены местной украинской общины, ответственной за памятник, недавно пришли к решению снести его», — отмечает телеканал.

О демонтаже монумента 8 марта сообщило издание «Страна». Памятная стела находилась на украинском кладбище Оквилла с 1988 года. Местные политические активисты и журналисты неоднократно выступали с требованием снести нацистский мемориал. С ними были солидарны и городские власти. В частности, мэр Оквилла Роб Бертон заявил в 2020 году, что ему противно из-за того, что этот монумент находится в городе.

Осенью 2023 года журналисты The Toronto Star призвали власти снести этот «позор и пощечину канадским евреям». Сотрудники издания назвали памятник «плевком на могилу каждого канадского ветерана». Тем не менее власти не могли отдать распоряжение о демонтаже монумента из-за законов провинции Онтарио, поскольку он располагался на частном кладбище.

Что повлияло на демонтаж нацистского мемориала

Канадские СМИ сообщили, что на украинскую общину мог оказать давление правозащитный Центр Симона Визенталя, который давно выступает за снос не только этого монумента, но и двух других нацистских памятников, расположенных в Эдмонтоне.

Кроме того, на решение демонтировать эсэсовский мемориал, вероятно, повлиял скандал вокруг ветерана «Галичины» Ярослава Гуньки, который разразился в сентябре прошлого года.

Тогда в парламент Канады пригласили 98-летнего Гуньку в честь приезда в страну президента Украины Владимира Зеленского. Весь зал, включая украинского лидера, приветствовал его аплодисментами. Позже еврейские НКО в Канаде потребовали публичных извинений от премьер-министра Джастина Трюдо, который инициировал появление пособника нацистов в парламенте.

Хотя канадские депутаты пытались объяснить, что пригласили Гуньку в качестве «борца за украинскую независимость» в годы Второй мировой войны, им не удалось избежать извинений.

«Я хотел бы принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира», — заявил спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота.

Снос памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде и скандал с чествованием Гуньки — признак прозрения стран Запада, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Это первый шаг к освобождению от укрофашисткого наследия. Недопустимо извращать итоги Второй мировой войны. Все подобные монументы, прославляющие нацистов и их приспешников, должна постигнуть та же участь», — заявил парламентарий.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Местные СМИ сообщают, что на украинскую общину мог оказать давление еврейский правозащитный Центр Симона Визенталя

Какую роль сыграло общество Канады в сносе мемориала эсэсовцам

Памятник дивизии СС «Галичина» был снесен не только из-за давления местных еврейских организаций и Центра Симона Визенталя на власти, но и благодаря действиям всего гражданского общества Канады, рассказал NEWS.ru политолог Станислав Ткаченко. По его словам, украинская община страны изменила свое отношение к деятельности нацистской дивизии.

«Несмотря на то что Трюдо и часть правительства — это довольно радикальные парни, основная часть граждан Канады не поддерживает холокост. Думаю, что в вопросе сноса памятника на правительство и местное украинское сообщество было оказано давление со стороны гражданского общества, а не только еврейских организаций», — заявил Ткаченко.

Он отметил, что в Канаде есть проблемы с преодолением наследия нацизма. При этом политолог подчеркнул, что Трюдо неоднократно извинялся после инцидента с Гунько. По словам Ткаченко, канадские элиты зависят от США и участвуют в «крестовом походе» против России, но гражданское общество в стране еще сильно и давит на политиков.

Почему украинцы не отстояли памятник дивизии СС «Галичина»

В Канаде, похоже, поняли, что героизация нацизма недопустима даже в условиях антироссийской политической конъюнктуры, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев. Он отметил, что Канада в составе войск союзников билась против фашистской Германии и потеряла почти 40 тысяч человек убитыми. По мнению Гаджиева, это должно было открыть гражданам страны глаза на преступления «Галичины».

«Канада осенью прошлого года уже обожглась, пригласив в парламент ветерана-эсэсовца. Потом, правда, вышел скандал, и канадским властям пришлось долго извиняться перед мировым сообществом за чествование на высшем уровне человека, причастного к расстрелам и „окончательному решению еврейского вопроса“. Памятники „Галичине“ и иным нацистским формированиям недопустимы ни в одной стране мира. Они оскорбляют всех жителей и память их предков. Уверен, рано или поздно это поймут власти всех государств», — заявил Гаджиев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Эксперты полагают, что снос памятника произошел не только из-за давления местных еврейских организаций и Центра Симона Визенталя на власти, но благодаря действиям всего гражданского общества Канады

Как Москва отреагировала на демонтаж памятника нацистским коллаборантам

Демонтаж монумента дивизии СС «Галичина» — первый шаг Оттавы к избавлению от нацистского наследия, заявили в МИД России.

«Снос памятника эсэсовцам в Канаде стал первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране», — подчеркивается в сообщении.

В МИД отметили, что дипломаты центрального аппарата и посольства России в Канаде, а также «неравнодушные активисты и журналисты» в течение длительного времени заявляли о необходимости убрать ряд мемориалов, связанных с коллаборационистами времен Второй мировой войны.

«Лучшим доказательством серьезности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины послужит ликвидация и других монументов нацистским пособникам», — добавили в МИД.

Что известно о памятнике эсэсовцам

Памятник коллаборантам из дивизии CC «Галичина» был посвящен участникам боя под Бродами, произошедшего в 1944 году. Это единственное документально зафиксированное столкновение украинских эсэсовцев с Красной Армией. После боя нацистская группировка попала в окружение и понесла большие потери. Впоследствии немецкое командование направило остатки дивизии выполнять более привычные для коллаборантов функции карателей.

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