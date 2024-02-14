Посол РФ в Канаде пообещал продолжить работу по экстрадиции эсэсовца Гуньки

Фото: МИД РФ

Олег Степанов

Москва намерена продолжать работу по экстрадиции бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки из Канады, рассказал в беседе с KP.RU посол России в этой североамериканской стране Олег Степанов. Дипломат подчеркнул, что Канада является одной из стран — основательниц ООН и подписала все решения Нюрнбергского трибунала. При этом посол назвал отговоркой заявление канадских властей об отсутствии договора с Россией об экстрадиции.

Тут вопрос даже не об экстрадиции в Россию, а о том, что есть гражданин Гунька, который признал публично, что он вступил в дивизию СС «Галичина», воевал и участвовал в боевых действиях в составе этой группы. <...> Канадское правосудие будет ли возбуждать против него дело? — отметил Степанов.

Он также напомнил, что эсэсовец Гунька в свое время каким-то образом приехал в Канаду, наверняка заполнив иммиграционные документы. В этом случае, если он скрыл информацию о своей службе у нацистов, это повод для лишения его гражданства. Если же не скрыл, то тогда возникает вопрос к канадским властям, как они его впустили, резюмировал дипломат.

Ранее Олег Степанов рассказал, что представители МИД Канады не смогли ничего сказать по делу 98-летнего эсэсовца Ярослава Гуньки. По словам посла, дипломаты попросили «дополнительное время» на подготовку ответа.

В конце сентября 2023 года в парламенте Канады состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского. В числе прочих на мероприятии присутствовал 98-летний Ярослав Гунька, которого пригласили как ветерана Второй мировой войны в честь приезда украинской делегации. В результате Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и депутаты приветствовали ветерана нацистского движения аплодисментами.