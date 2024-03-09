В России призвали Канаду избавиться от памятников нацистам МИД РФ: Канаде следует избавиться от всех памятников нацистам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снос памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде стал первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране, говорится в Telegram-канале МИД РФ. В ведомстве призвали Оттаву снести и другие «монументы нацистским пособникам».

Лучшим доказательством серьезности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины послужит ликвидация и других монументов нацистским пособникам, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российская сторона в течение долгого времени требовала убрать памятник в честь «Галичины», а также многие другие мемориалы. Кроме того, с подобными призывами в адрес Оттавы выступали неравнодушные активисты и журналисты.

Ранее на кладбище в городке Оквилл, расположенном недалеко от Торонто, снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина». Монумент был установлен 26 мая 1988 года. Вскоре после этого появился еще кенотаф с изображением эмблемы 14-й ваффен-гренадерской дивизии СС (1-я Галицкая), а также надпись «Погибшим за свободу Украины». Памятник неоднократно подвергался нападениям.

При этом в департаменте по коммуникациям городской администрации отметили, что мэрия Оквилла не имеет отношения к сносу памятника. Там пояснили, что украинское кладбище Святого Владимира находится на частной территории, поэтому город не участвует в его управлении и деятельности.