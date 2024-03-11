Слуцкий назвал прозрением снос канадского памятника дивизии СС «Галичина»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Снос памятника украинской дивизии CC «Галичина» в канадском Оквилле — это элемент прозрения, заявил в разговоре с NEWS.ru глава ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, канадцы сделали первый шаг, а дальше такая судьба должна постигнуть все монументы в честь нацистов.

Снос памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде на фоне скандала в конце прошлого года чествованием нациста Гунько в канадском парламенте во время визита Зеленского — элемент прозрения отчасти. Это первый шаг к освобождению от укрофашисткого наследия. Недопустимо извращать итоги Второй мировой войны. Все подобные монументы, прославляющие нацистов и их приспешников, должна постигнуть та же участь, — сказал Слуцкий.

Ранее на кладбище в канадском городе Оквилл недалеко от Торонто, снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Этот памятник был установлен в Канаде 26 мая 1988 года. Монумент неоднократно подвергался вандализму, снести его предлагали несколько раз.

Политолог Станислав Ткаченко считает, что так решили поступить из-за давления канадского общества. Украинское сообщество страны, по его мнению, тоже изменило отношение к деятельности дивизии, за которую во Второй мировой воевали коллаборанты, примкнувшие к нацистам.