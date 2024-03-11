Политолог объяснил, почему Украина не отстояла памятник своим коллаборантам Политолог Ткаченко: канадцы вынудили власти снести памятник дивизии «Галичина»

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Снос памятника украинской дивизии CC «Галичина» в канадском городе Оквилл произошел не только из-за давления местной еврейской организации «Центр Симона Визенталя» на власти, но и из-за действий всего гражданского общества, рассказал NEWS.ru политолог Станислав Ткаченко. По его словам, украинское сообщество страны также изменило свое отношение к деятельности дивизии, за которую во Второй мировой воевали коллаборанты, примкнувшие к нацистам.

Несмотря на то что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и часть правительства — это довольно радикальные партии, основная часть граждан Канады не поддерживает холокост. Думаю, что в вопросе сноса памятника на правительство и местное украинское сообщество было оказано давление со стороны гражданского общества, а не только еврейской организации. Да и само местное украинское сообщество наверняка изменилось — ведь памятник был установлен достаточно давно, — заявил Ткаченко.

Политолог считает, что проблемы с национализмом в Канаде есть. Однако он напомнил, что после чествования осенью прошлого года в канадском парламенте бывшего бойца «Галичины» Ярослава Гунько спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку. Эксперт добавил, что премьер-министра страны Джастин Трюдо после этого инцидента неоднократно извинялся. Аналитик признал, что канадские элиты зависят от США и участвуют в «крестовом походе» против России, однако гражданское общество в стране еще сильно — и оно давит на политиков.

Ранее на кладбище в канадском городе Оквилл, расположенном недалеко от Торонто, снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Этот памятник был установлен в Канаде 26 мая 1988 года. Монумент неоднократно подвергался вандализму, снести его предлагали несколько раз.