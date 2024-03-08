В Канаде снесли памятник украинским эсэсовцам В Канаде демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина»

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На кладбище в городке Оквилл, расположенном недалеко от Торонто, снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал KP.RU. На кадрах видно, как с помощью спецтехники монумент опрокидывают на землю.

Этот памятник был установлен в Канаде 26 мая 1988 года. Вскоре после этого появился еще кенотаф с изображением эмблемы 14-й ваффен-гренадерской дивизии СС (1-я Галицкая), а также надпись «Погибшим за свободу Украины». Памятник не единожды подвергался вандальным нападениям, а общество многократно призывало убрать монумент.

Так, осенью 2023 года авторы газеты The Toronto Star требовали снести этот «позор и пощечину канадским евреям». Журналисты называли памятник «плевком на могилу каждого канадского ветерана».

Во время Второй мировой войны в дивизию СС «Галичина» входили украинские добровольцы. Подразделение создавалось на Западной Украине по разрешению германских оккупационных властей. Согласно архивным документам, СС «Галичина» занималась истреблением мирного населения, в частности, уничтожила не менее 500 человек в польском селе Гута Пеняцкая. Решением Нюрнбергского трибунала дивизия была признана преступной организацией.

Ранее Канада оказалась в центре скандала из-за 98-летнего украинского нациста, бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки), который выступил в парламенте страны. Президент Украины Владимир Зеленский, канадский премьер-министр Джастин Трюдо и парламентарии приветствовали его аплодисментами. Официальное приглашение приехать в парламент нацист получил от офиса Трюдо.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу призывал отправить в Канаду и Интерпол обращение с требованием выдать эсэсовца для публичного суда. Посол России в Оттаве Олег Степанов отмечал, что канадские власти должны принести извинения за укрывательство нацистского преступника.