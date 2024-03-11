«Героизация недопустима»: депутат о сносе памятника дивизии СС в Канаде Депутат Гаджиев: в Канаде поняли недопустимость героизации нацизма

Памятник украинской дивизии CC «Галичина» в канадском городе Оквилле демонтировали, потому что осознали недопустимость героизации нацизма, объяснил депутат ГД Абдулхаким Гаджиев в беседе с NEWS.ru. Он напомнил, что Канада сама потеряла десятки тысяч солдат, воюя против Третьего рейха. Преступления нацистов против человечества не имеют срока давности, о них мир не забудет никогда, как и о соучастниках, отметил парламентарий.

То, что героизация нацизма недопустима даже в условиях политической конъюнктуры, похоже, поняли и в Канаде. В свое время она тоже в составе войск союзников билась против фашистской Германии и потеряла почти 40 тысяч человек убитыми, что, конечно, должно было открыть глаза на преступления «Галичины», — сказал Гаджиев.

Он напомнил, как Канада осенью прошлого года уже «обожглась», пригласив в парламент ветерана из СС. Потом, отмечает депутат, вышел скандал и канадским властям пришлось долго извиняться.

Памятники «Галичине» и иным нацистским формированиям недопустимы ни в одной стране мира, подчеркнул Гаджиев. Они оскорбляют всех жителей и память их предков, это рано или поздно поймут власти всех государств, заключил депутат.

Ранее на кладбище в Оквилле, расположенном недалеко от Торонто, снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Этот памятник был установлен в Канаде 26 мая 1988 года. Монумент неоднократно подвергался вандализму, снести его предлагали несколько раз. В составе дивизии во Вторую мировую воевали украинцы, перешедшие на сторону Германии.