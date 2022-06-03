«Просто комедия»: экс-депутат Рады о фото Порошенко в бронежилете Экс-депутат Рады Килинкаров раскритиковал фото Порошенко в бронежилете

Фото: poroshenko/Global Look Press

Петр Порошенко. Архивное фото

Фотография бывшего президента Украины Петра Порошенко в бронежилете — это «просто комедия», заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с ИА SM-News. Он задался вопросом, что же политик пытался этим показать, и посоветовал ему отправиться на фронт.

Это просто комедия. Спрашивается, о чём ты думаешь? Вот надел каску, взял автомат в руки, сфотографировался. Ты считаешь себя сопричастным к обороне страны? Что они этим хотят продемонстрировать? Взял каску, автомат, бронежилет — ну так иди тогда воюй. Тебя за это никто не осудит. Но когда ты одеваешь и не идёшь... — рассудил Килинкаров.

Он язвительно добавил, что пока украинские военные жалуются на недостаток снаряжения, всё есть в глубоком тылу.

30 мая стало известно, что Пётр Порошенко смог покинуть территорию Украины с третьей попытки. Депутат Верховной рады Виктория Сюмар подтвердила, что Порошенко уже добрался до Польши.

С просьбой разрешить выезд из страны экс-президент обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому 30 мая. По словам Порошенко, у него есть официальное приглашение от президента Европейской народной партии Дональда Туска, а также оформленная командировка, которую подписал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.