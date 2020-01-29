https://static.news.ru/photo/4f52b84c-42a8-11ea-990c-fa163e074e61_660.jpg Фото: osabicao.com.br

Морские археологи обнаружили судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике в 1925 году. Корабль был обнаружен у побережья города Сент-Огастин штата Флорида.

Учёные просмотрели записи страховых агентов, что позволило выявить новую информацию. Исследователи узнали, что корабль подавал сигнал бедствия спустя два дня после выхода из порта Чарльстона. Это позволило выяснить, что найденное 35 лет назад неопознанное судно является пропавшим SS Cotopaxi, передаёт The Science Channel.

Ранее News.ru писал о том, что подавляющее большинство граждан России не верят учёным. Одни считают Землю плоской, а другие ждут визита инопланетян.