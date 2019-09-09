https://static.news.ru/photo/76d900b4-d323-11e9-b461-fa163e074e61_660.jpg Алхас Квициния Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния подаст исковое заявление по результатам второго тура выборов главы самопровозглашённой республики. Соответствующее заявление политик обещал отнести в суд 10 сентября.

В суд подадим исковое заявление, конечно. Завтра, — цитирует Квицинию РИА Новости .

Отвечая на вопрос о том, будут ли уличные выступления его сторонников, политик сообщил, что «на противозаконные действия» кого-либо он и его штаб не призывают.

Как писал News.ru, согласно данным ЦИК Абхазии, действующий президент Рауль Хаджимба набрал 47,39%, а Алхас Квициния — 46,17%. До этого милиция усилила охрану здания Центризбиркома, где 8 сентября состоялся второй тур выборов главы непризнанной республики.