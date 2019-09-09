https://static.news.ru/photo/f5a8955c-d31f-11e9-b770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Центральная избирательная комиссия Абхазии после подведения окончательных итогов выборов назвала президентом республики действующего главу государства Рауля Хаджимбу.

Считать избранным президентом Республики Абхазия Хаджимбу Рауля Джумковича, — заявил 9 сентября журналистам председатель ЦИК Тамаз Гогия.

По его словам, после подведения окончательных итогов Хаджимба получил 47,39% голосов избирателей. От него с небольшим отрывом отстал лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, набравший 46,17% голосов.

Как ранее писал News.ru, второй тур президентских выборов в Абхазии прошёл впервые в истории частично признанной республики. По результатам первого этапа, состоявшегося 25 августа, разрыв между Хаджимбой и руководителем оппозиционной партии «Амцахара» Квицинией составил немногим менее 2%.