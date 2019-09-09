Центральная избирательная комиссия Абхазии после подведения окончательных итогов выборов назвала президентом республики действующего главу государства Рауля Хаджимбу.
Считать избранным президентом Республики Абхазия Хаджимбу Рауля Джумковича, — заявил 9 сентября журналистам председатель ЦИК Тамаз Гогия.
По его словам, после подведения окончательных итогов Хаджимба получил 47,39% голосов избирателей. От него с небольшим отрывом отстал лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, набравший 46,17% голосов.
Как ранее писал News.ru, второй тур президентских выборов в Абхазии прошёл впервые в истории частично признанной республики. По результатам первого этапа, состоявшегося 25 августа, разрыв между Хаджимбой и руководителем оппозиционной партии «Амцахара» Квицинией составил немногим менее 2%.