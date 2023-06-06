«Презираю отечество с головы до ног»: 10 цитат Пушкина о России и Европе Поэт много размышлял о России, ее месте в мире и об отношениях с другими странами

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 6 июня, исполнилось 224 года со дня рождения Александра Пушкина. Поэт никогда не уезжал из России, много думал о судьбе родины, ее предназначении в мире и месте в «концерте» европейских держав. NEWS.ru вспоминает самые яркие цитаты Пушкина о России, Европе и США.

«Просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией, а не Польшею»

«Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-католического мира. Великая эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отразилось в краях оцепененного севера... России определено было высокое предназначение...

Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на свои степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией, а не Польшею, как еще недавно утверждали европейские журналы.

Фото: Russian Look/Global Look Press Пушкин никогда не бывал в Европе. Но она занимала все его думы

Но Европа в отношении к России всегда была столь невежественна, как и неблагодарна.

Но в эпоху бурь и переломов цари и бояре согласны были в одном: в необходимости сблизить Россию с Европой. Отсюда отношения Ивана Васильевича с Англией, переписка Годунова с Данией, условия, поднесенные польскому королевичу аристократией XVII столетия, посольства Алексея Михайловича...

Наконец, явился Петр.



Россия вошла в Европу, как спущенный корабль — при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, а европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы».

(Из неоконченной статьи «О ничтожестве литературы русской», 1834 год).

«Это спор славян между собою»

«О чем шумите вы, народные витии?

Зачем анафемой грозите вы России?

Что возмутило вас? волнения Литвы?

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою

Враждуют эти племена;

Не раз клонилась под грозою

То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях иль верный росс?

Славянские ль ручьи сольются в русском море?

Оно ль иссякнет? вот вопрос».

(Из стихотворения «Клеветникам России», 1831 год).

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Пушкин много думал о судьбах России. Его взгляды эволюционировали

«С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме»

«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих.

Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными.

Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве.

Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами».

(Из статьи «Джон Теннер» в журнале «Современник», 1836 год).

«Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя»

«Дай бог, чтоб милостию неба

Рассудок на Руси воскрес;

Он что-то, кажется, исчез».

(Отрывок из стихотворения «Из письма к В. Л. Пушкину», 1816 год).

«Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом».

(Из письма жене, 18 мая 1836 года).

Фото: ShutterstockПортрет Александра Пушкина кисти Василия Тропинина, 1827 год Фото: ShutterstockПортрет Александра Пушкина кисти Василия Тропинина, 1827 год

«Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь.

Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и <бордели> — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песне „Онегина“ я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница».

(Из письма П. А. Вяземскому, 27 мая 1826 года. Из Пскова в Петербург).

«Что надо было сказать и что вы сказали — это то, что наше современное общество столь же презренно, сколь глупо; что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью, правом и истиной, ко всему, что не является необходимостью. Это циничное презрение к мысли и к достоинству человека. Надо было прибавить, что правительство все еще единственный европеец в России. И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от него зависело бы стать сто крат хуже».

(Из письма П. Я. Чаадаеву, 19 октября 1836 года, черновая редакция).

«Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человека с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».

(Из письма П.Я. Чаадаеву, 19 октября 1836 года).

«А позвольте спросить вас, где вы теперь служите? — Я числюсь по России».

(Из книги «Шутки и остроты А. С. Пушкина» одесского издателя и просветителя М. С. Козмана, 1901 год).

Фото: Репродукция ТАССКартина Ильи Репина «Александр Сергеевич Пушкин читает свою поэму перед Гавриилом Державиным на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года», 1911 год Фото: Репродукция ТАССКартина Ильи Репина «Александр Сергеевич Пушкин читает свою поэму перед Гавриилом Державиным на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года», 1911 год

«Не дорого ценю я громкие права,

От коих не одна кружится голова.

Я не ропщу о том, что отказали боги

Мне в сладкой участи оспоривать налоги

Или мешать царям друг с другом воевать...

Зависеть от царя, зависеть от народа —

Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому

Отчета не давать, себе лишь самому

Служить и угождать; для власти, для ливреи

Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;

По прихоти своей скитаться здесь и там,

Дивясь божественным природы красотам,

И пред созданьями искусств и вдохновенья

Трепеща радостно в восторгах умиленья.

Вот счастье! вот права...»

(Отрывок из стихотворения «Из Пиндемонти», 1836 год).

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