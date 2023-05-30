Памятник Пушкину убрали из центра Риги

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Риге из парка Кронвальда убрали памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщили агентству LETA в городской думе. Скульптуру планируется передать музею Союза художников Латвии для экспозиции.

По информации LETA, в настоящее время памятник находится на складе, откуда его перевезут в музей.

Ранее посольство России в Латвии опубликовало фотографию, на которой запечатлен памятник русскому поэту, облитый красной краской. Судя по снимку, белым баллончиком поэту раскрасили лицо, грудь и область паха. Вандалы также испортили таблички с информацией, прикрепленные к монументу. Позже на голову изваянию поэта надели черный пакет и выбросили возложенные у подножия монумента цветы.

Акт вандализма произошел на фоне скандала, вызванного предложением рижских властей перенести памятник Пушкину на новое место — в «публично недоступное закрытое пространство» во внутреннем дворике концертного зала Ave Sol. Русский союз Латвии организовал пикет против переноса памятника.

Праправнук русского поэта Александра Пушкина Александр в разговоре с NEWS.ru заподозрил в сумасшествии осквернителей памятника поэту в Риге. Мужчина признался, что очень грустит и не понимает, зачем делать такие «большие гадости».