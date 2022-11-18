Праправнук Пушкина отреагировал на осквернение памятника поэту в Риге Праправнук Пушкина назвал сумасшедшими осквернителей памятника поэту в Риге

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Памятник поэту Александру Пушкину в центральном парке Риги

Праправнук русского поэта Александра Пушкина Александр в разговоре с NEWS.ru назвал сумасшедшими осквернителей памятника поэту в Риге. По его словам, он очень грустит и не понимает, зачем делать против писателя такие большие гадости.

Люди совсем с ума сходят...Как можно мешать культуру и политику? Пушкин великий поэт всей России и всех русскоязычных — и в Риге, и в Таллине, и в Киеве. Я очень грущу. Зачем делать против него такие большие гадости, — сказал праправнук литератора.

По словам Александра, он был в парке на берегу Городского канала — монумент располагается с правой стороны от факультета биологии Латвийского университета в спокойном месте под раскидистым деревом. Праправнук поэта вспомнил, как любовался памятником и возлагал к нему цветы.

Ранее посольство России в Латвии опубликовало фотографию, на которой запечатлен памятнику русскому поэту, облитый красной краской. Судя по снимку, белым баллончиком поэту раскрасили лицо, грудь и область паха. Вандалы также испортили таблички с информацией, прикрепленные к монументу.

Памятник Пушкину ранее снесли в украинских Черновцах. В мэрии города заявили, что монумент «не имеет исторической или культурной ценности». Кроме того, в ведомстве уточнили, что в городе находится два памятника поэту и что демонтаж второго — вопрос времени.